أخبار الأهلي اليوم | أغنية بيتسو موسيماني، وتفاصيل إصابة رياض بودبوز

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 23 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 23 فبراير 2023.

الأهلي يُطمئن جمهوره حول حالة بودبوز

طمأن النادي الأهلي جمهوره على حالة مهاجمه رياض بودبوز بالكشف عن أن إصابته التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة أمام أحد مجرد كدمة قوية في القدم اليُسرى، مشيرًا إلى عدم وجود أي شروخ أو كسور.

الأهلي أوضح عبر تويتر أن اللاعب سيخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، لكن دون أن يُحدد موعدًا محددًا لتلك العودة.

جمهور الأهلي يُغني لموسيماني

نشر حساب برنامج الديربي مقطع فيديو لجماهير الأهلي خلال مواجهة أحد الأخيرة وهي تغني للمدرب بيتسو موسيماني.

المدرب الجنوب إفريقي قاد الأهلي للتدرج من مراكز الوسط حصل وصل صدارة دوري يلو.

تعرف على نظام التأهل من دوري يلو إلى دوري روشن السعودي

كافة المعلومات اللازمة عن آلية التأهل من دوري يلو المتواجد به النادي الأهلي لدوري روشن.

ما هو نظام تأهل أندية دوري يلو إلى دوري روشن السعودي 2023-24؟

كيف اختلفت شخصية موسيماني بين مصر والسعودية

مقال يتحدث عن اختلاف شخصية بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بين القاهرة وجدة.

بيتسو موسيماني .. العمل في السعودية والبكائيات في مصر