أخبار الأهلي اليوم | أسرار خطيرة في فضيحة الهبوط .. ومفاجأة سارة للجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 6 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 6 يونيو 2024

"أعرف من يقف خلفها!" .. رئيس الأهلي الأسبق يكشف عن "مؤامرة كبرى" ضد النادي

أشعل عبدالإله مؤمنة، رئيس الأهلي السعودي الأسبق، الجدل في الشارع الرياضي، بحديثه عن "التآمر" ضد النادي. "اقرأ التفاصيل"

"خالد العيسى يتحرك ومنافسه يرد" .. صراع الأموال يشتعل في انتخابات الأهلي وهذا موقف منصور بن مشعل!

اشتعلت المنافسة على كرسي رئاسة مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، في الساعات القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

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النصر أم الاتحاد؟ نادٍ سعودي يُنافس الشباب على نجم الدوري الإيطالي

رغم حديث باولو ديبالا الأخير عن رغبته الاستمرار في أوروبا، إلا أن الأندية السعودية مازالت تُحاول جاهدة إقناعه باللعب في دوري روشن. "اقرأ التفاصيل"

كونتي يُعرقل خطط مورينيو للتعاقد مع نجم الأهلي

رغم أنه لم يقدم الأداء المطلوب والمنتظر خلال موسمه الأول مع الأهلي في دوري روشن السعودي، إلا أن ميريح ديميرال مازال يحظى بالكثير من المعجبين في أوروبا، وهو الأمر الذي قد يصب لصالح النادي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"توعدت بكشف الفاسدين فتمت محاربتي" .. أسرار خطيرة لأول مرة قبل فضيحة هبوط الأهلي

بعد عامين تقريبًا من فضيحة الهبوط التاريخي، التي ضربت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، بدأت تظهر على الساحة الرياضية، بعض الكواليس والأسرار الخطيرة. "اقرأ التفاصيل"

"انقلاب نجوم الأهلي على رئيسهم وتحريض جماعي للذهاب إلى فيفا" .. عبدالإله مؤمنة يخرج عن صمته

كشف عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة الأهلي السعودي الأسبق، عن بعض "الأسباب الخفية"، التي دفعته للرحيل عن النادي. "اقرأ التفاصيل"

"رئيس ناديه حبسه في المكتب" .. كواليس صادمة في حرمان الأهلي من صفقة قوية!

كشف عبد الإله مؤمنة رئيس الأهلي السابق، عن كواليس صادمة في حرمان ناديه من التعاقد مع صفقة دفاعية قوية خلال فترة رئاسته للنادي. "اقرأ التفاصيل"

انتخابات روشن بلغة الأموال .. سباق الأهلي والاتحاد يتخطى 6 مليون وغموض داخل الهلال والنصر!

تشهد انتخابات أندية صندوق الاستثمارات العامة، أجواءً ساخنة، قبل ساعات من إغلاق باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، مساء الغد (الجمعة)، وفق روزنامة اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "يومان كل أسبوع" .. الأهلي يفاجئ جماهيره بخطوة "تاريخية"!

فاجأ النادي الأهلي جماهيره بخطوة تاريخية، وذلك بعد انتهاء موسم 2023-2024، وهي المفاجأة التي أسعدت جميع جماهير الراقي. "اقرأ التفاصيل"