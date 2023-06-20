أخبار الأهلي اليوم | الهلال يخطف مدرب الراقي المحتمل وصراع ثنائي على عمر السومة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ20 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ20 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

الطعن على خالد العيسى

أوضحت صحيفة "البلاد" أن أحد المرشحين في انتخابات الأهلي الحالية، تقدم بطعن على مرشح الرئاسة خالد العيسى، بداعي عدم إجادته اللغة الإنجليزية، بجانب عدم وجود خبرات سابقة في الإدارة التنفيذية.

وأكدت الصحيفة من جانبها أن العيسى أرفق خلال اليومين الماضيين الشهادات المطلوبة فإثبات إجادته اللغة الإنجليزية، وما يدل على سابق خبرته العملية.

راعٍ جديد للأهلي

أكدت صحيفة "الرياضية" أنه من المنتظر أن يوقع الأهلي غدًا الأربعاء، عقد رعاية جديد مع شركة "سايت"؛ إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "سايت" ستكون راعيًا فضيًا لثلاث سنوات، لكن لن يظهر شعارها على قميص الفريق، إنما سيظهر خلال الإعلانات المشتركة بين الطرفين.

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