أخبار الأهلي اليوم | الفوز على القيصومة واستعادة الصدارة، وسبب غياب أمارال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 28 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 28 يناير 2023.

الأهلي يهزم القيصومة وينفرد بصدارة دوري يلو

حقق الأهلي انتصارًا جديدًا في دوري يلو السعودي، حيث هزم القيصومة خارج ملعبه بهدفين نظيفين سجلهما رياض بودبوز وهشام فايق على مدار شوطي اللقاء.

الفوز رفع رصيد الفريق إلى النقطة الـ37 لينفرد بصدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن الرياض والفيصلي.

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لماذا غاب أمارال عن مباراة القيصومة؟

لم يلعب مهاجم الأهلي الجديد ماركوس أمارال أمام القيصومة وهي المباراة الثانية التي يغيب عنها منذ انضمامه للفريق وقيده رسميًا في قائمته المحلية.

صحيفة الرياضية أوضحت أن السبب في ذلك يعود لعدم جاهزية اللاعب بدنيًا، مشيرة إلى أن المدرب بيتسو موسيماني وضع له برنامجًا تدريبيًا خاصًا لتحسين لياقته البدنية.

المصادر المتابعة أفادت أن أمارال يُعاني من زيادة بسيطة في وزنه وهي السبب في عدم جاهزيته للعب حتى الآن.

شاهد ثنائية الأهلي أمام القيصومة

سجل رياض بودبوز هدف الأهلي الأول أمام القيصومة من مواجهة فردية مع حارس المرمى وقد تفوق بها بفضل اللمسة الأخيرة الممتازة، فيما سجل هشام فايق الهدف الثاني بمتابعة ناجحة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ثابتة للفريق الجداوي.

شاهد الهدفين أدناه ..

Shahid