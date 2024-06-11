أخبار الأهلي اليوم | الصفقات الجديدة بـ"تصويت الجماهير" .. ومفاجأة جزائرية عن رياض محرز

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 11 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"التعاقدات بتصويت جماهير الأهلي" .. الحصيني يكشف بعض مفاجآت برنامجه الانتخابي

تحدث أحمد الحصيني؛ المرشح المحتمل لرئاسة النادي الأهلي السعودي، عن بعض خططه حال الفوز باعتلاء مقعد رئاسة قلعة الكؤوس، مؤكدًا أن الجماهير سيكون لها كلمة عليا في خطط النادي (طالع التفاصيل).

وسط مؤامرة خطيرة! .. رئيس الاتحاد الجزائري يكشف مفاجأة عن رياض محرز

كشف وليد سعدي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن مفاجأة جديدة في "مستقبل" النجم رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مع المنتخب الوطني (طالع التفاصيل).

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مصير ميزانية الأهلي في الانتقالات الصيفية

فجّرت صحيفة "الرياضية"، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مصير "ميزانية" النادي الأهلي السعودي؛ الخاصة بالتعاقدات في صيف العام الحالي.

الصحيفة أعلنت أن مسؤولي النادي الأهلي، سيعلموا بقيمة الميزانية المخصصة للتعاقدات، في الأول من يوليو 2024.

دعم مالي جديد ينعش خزينة الأهلي

سدد 3 شخصيات أهلاوية كبرى، رسوم "العضوية الماسية" في النادي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ في دعم جديد ينعش الخزينة.

هذا الثلاثي الأهلاوي، الذين قاموا بسداد رسوم "العضوية الماسية"؛ هم: أحمد جنة، عبدالصمد القرشي ومحمد أديب قطب.