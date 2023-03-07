أخبار الأهلي اليوم | "الراقي في كأس العالم للأندية"، والغيابات أمام نجران

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 7 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 7 مارس 2023.

الإصابة تُبعد أمارال عن مباراة الأهلي ونجران

سيغيب المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال عن مباراة فريقه الأهلي أمام نجران في دوري يلو السعودي والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء للإصابة.

اللاعب تعرض لإصابة قوية في أصبع قدمه اليُمنى مما حال دون مغادرته مع البعثة إلى نجران وقد بقي يتلقى العلاج في جدة.

موسيماني يُفضل إراحة بودبوز

فضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عدم المخاطرة بالجزائري رياض بودبوز وإراحته من التدريبات الجماعية وبالتالي مواجهة نجران بعد فشله في الحصول على ضوء أخضر من الجهاز الطبي للتواجد بها.

اللاعب سيُواصل خلال الأيام القادمة عمله ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي ليكون جاهزًا للمباريات القادمة.

ثلاثي الأهلي يغيب عن مباراة نجران بقرار موسيماني

بجانب أمارال وبودبوز، استبعد المدير الفني بيتسو موسيماني الثلاثي فهد الحمد ومنصور الشمري وعلي الأسمري من مواجهة نجران بقرار فني.

المباراة تُقام اليوم على ملعب هذلول بن عبد العزيز في نجران.

أحمد عيد: الأهلي قريبًا في كأس العالم للأندية

توقع أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا عودة النادي الأهلي لمكانه السابق والمستحق قريبًا جدًا.

وأضاف "أتوقع أن يعود النادي الأهلي بحول الله لمكانه ووضعه الطبيعي في دوري المحترفين السعودي قريبًا، مكان الأهلي الطبيعي حيث يُنافس على البطولات العربية والقارية، وإن شاء الله نراه وقريبًا جدًا أحد الأندية التي تنافس على كأس العالم للأندية".

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