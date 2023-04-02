أخبار الأهلي اليوم | الراقي الأفضل لليونيل ميسي .. والبحث عن مورد للملابس

أحمد رفعت
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نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت الموافق الثاني من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت، الموافق الثاني من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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"الهلال سيطر في غيابه .. ميسي الأنسب له الأهلي"

الأهلي النادي الوحيد من بين كبار الأندية السعودية الذي خرج من التقارير التي تتحدث عن المنافسة على التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، رغم أنه الأنسب له وفقًا للتونسي طارق ذياب؛ نجم الراقي الأسبق. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يستغنى عن خدمات مكتب مونتينيري لحل أزماته القانونية

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، على أن النادي الأهلي، أوكل مهمة الاستشارات القانونية والمرافعات للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن القضايا المتراكمة على النادي، لمكتب ستيفانو لابورتا للاستشارات القانونية.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي استغنى عن خدمات مكتب جيان باولو مونتينيري للاستشارات القانونية.

الأهلي يرفض تجديد عقده مع شركة توريد الملابس

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، قرر عدم تجديد عقد شركة "إكس تيب" المسؤولة عن توريد ملابس لجميع فرق النادي.

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ودخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مباشرة مع عدد من الشركات العالمية، من أجل الاتفاق مع أحدهم.

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  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 15%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
150595 الأصوات

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