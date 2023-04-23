أخبار الأهلي اليوم | الخطة البديلة .. واستهداف نجم الاتفاق

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 23 أبريل 2023

shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد 23 أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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الأهلي يسافر إلى الخبر بحثًا عن الحفاظ على الصدارة

سافرت بعثة فريق النادي الأهلي مساء الأحد إلى الخبر، استعدادًا لمواجهة الساحل بالجولة 29 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويبحث الأهلي عن الانتصار من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب دوري يلو، والتي يستحوذ عليها حاليًا برصيد 59 نقطة.

الأهلي يضع خطة بديلة لحل أزمة التسجيل

أكد موقع "سبورت 24" على أن إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، تسعى لتخفيض العقوبة الموقعة على النادي، حتى يتمكن من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن الأهلي وضع خطة بديلة حال الفشل في تخفيض العقوبة، حيث سيقوم الراقي باستعادة جميع اللاعبين المعارين، لتدعيم صفوفه للموسم المقبل.

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ضمنها الأهلي .. لاعب الاتفاق يقرر النظر في العروض المقدمة له

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن أحمد الغامدي لاعب نادي الاتفاق، سيبدأ في النظر إلى العروض المقدمة له مع وكيل أعماله، بعد نهاية الموسم الحالي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أنه ضمن العروض التي وصلت له، كانت من النادي الأهلي، الذي يُريد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ21 عامًا.

Shahid