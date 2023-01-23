أخبار الأهلي اليوم | الحصول على الكفاءة المالية، ووفاء هوساوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 23 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 23 يناير 2023.

الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن النادي الأهلي حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية بعدما قدم يوم أمس كافة الأوراق اللازمة لذلك.

وبهذا سيستطيع النادي قيد لاعبيه الجدد الذين تعاقده معهم خلال يناير الجاري وأبرزهم الثنائي الأجنبي ماركوس أمارال ومودو بارو.

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هوساوي يخطو على نهج السومة

كرر معتز هوساوي لاعب الأهلي السابق ما فعله النجم عمر السومة ووافق على جدولة مستحقاته لدى النادي مما ساعد في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

المدافع السعودي كان قد رحل عن الأهلي في يناير الماضي وانضم إلى التعاون، وقد حصد موقفه بجدولة المستحقات إعجاب الجمهور الذي أِشاد بوفائه وانتمائه للراقي.

النابت: سعيد بالعودة للأهلي وسأخدم التعاون حتى النهاية

أبدى سمحان النابت نجم التعاون سعادته البالغة بالعودة لصفوف ناديه الأهلي الذي سبق أن تخرج من فئاته السنية.

وأكد الجناح السعودي أنه سيواصل خدمة ناديه التعاون حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يهزم الاتحاد في صفقة النابت

نجح النادي الأهلي ورغم تواجده في دوري يلو بالتفوق على جاره الاتحاد والفوز بتوقيع جناح التعاون سميحان النابت.

Shahid