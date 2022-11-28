أخبار الأهلي اليوم | التعاقد مع مدافع النصر ودجانيني يرفض العودة
ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق 28 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.
تقارير .. مدافع النصر إلى الأهلي
أشارت بعض التقارير الصحفية إلى توصل إدارة الأهلي لاتفاق مع نظيرتها النصراوية، على الحصول على خدمات المدافع محمد آل فتيل، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
وأوضحت التقارير أن الانتقال سيكون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر فقط.
دجانيني يرفض العودة للأهلي
أكد بيدرو كورديرو؛ وكيل دجانيني تافاريس؛ لاعب الأهلي السابق، أن عودة اللاعب للراقي مستحيلة.
ونقل حساب "وفي" عبر موقع "تويتر"، تصريحات الوكيل، الذي أعرب عن استيائه من تعامل إدارة الراقي مع اللاعب، مؤكدًا أنه حاول حل المشكلات المادية معها بشكل ودي، لكن لم تستجب الإدارة له.
الأهلي يواصل تدريباته
واصل الراقي اليوم، تدريباته الاعتيادية بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
ويخوض الراقي تدريباته في مقر النادي، في انتظار عودة مبارياته في دوري يلو، عقب نهاية مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.
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