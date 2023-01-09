أخبار الأهلي اليوم | اعتراف بتناول المنشطات وحقيقة استقالة وليد معاذ

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 9 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق التاسع من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

سويد: تناولت المنشطات ضد الهلال وأتت مفعولها في اليوم التالي!

تداول مغردون مقطع فيديو يحمل اعترافًا خطيرًا من نجم الأهلي والاتحاد والمنتخب السعودي السابق إبراهيم سويد، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامي عبد العزيز العبدان في برنامج مع عزيز. (طالع التفاصيل)

تصرف وليد معاذ يثير الجدل حول رحيله عن الأهلي .. هل استقال مجلس الإنقاذ؟

في وقت يبحث به جمهور الأهلي السعودي عن دعم إدارة النادي برئاسة وليد معاذ، للفريق بصفقات جديدة قوية، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، أثار الرئيس جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي. (طالع التفاصيل)

أين وزارة الرياضة؟

تساءل أكثر من إعلامي رياضي سعودي عن دور وزارة الرياضة أمام ما يحدث في الأهلي حاليًا، في ظل تأخر دعم الفريق بصفقات مهمة، على إثر عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية بعد.

وزاد من الانتفاضة الإعلامية من أجل الراقي، ما تردد حول تقدم وليد معاذ؛ رئيس النادي، باستقالته، لعدم حصوله على دعم مالي.

الأهلي يطير للخبر

طارت بعثة الأهلي اليوم، إلى مدينة الخبر، استعدادًا لمواجهة القادسية، غدًا الثلاثاء.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة السادسة إلا الثلث مساءً، ضمن الجولة الـ16 من دوري يلو.

Shahid