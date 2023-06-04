أخبار الأهلي اليوم | استهداف نجوم عالميين .. والمفاضلة بين 3 دول أوروبية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 4 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأحد 4 يونيو 2023.

"مطلبنا ليس صعبًا!" .. الأهلي يغضب بعد صفقتي كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو

لا يريد جمهور الأهلي أن يقف فريقه كالمشاهد متابعًا تحركات منافسيه، نحو ميركاتو صيفي عالمي، لذلك انتفض على الفور وقتما شعر أنه قد يتم تلاشيه. "اقرأ التفاصيل"

نجم المونديال يوجه صدمة قوية للأهلي في الانتقالات!

تلقى النادي الأهلي صدمة قوية من أحد نجوم كأس العالم قطر 2022، وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن استهدفه الراقي. "اقرأ التفاصيل"

جول 11 | عودة الأهلي .. خارطة الطريق لتكون نحو القمة أو القاع!

عاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي بعد فوزه بلقب دوري يلو الذي هبط له بنهاية الموسم الماضي، وتعيش جماهيره حاليًا حالة من الأمل بموسم جديد يشهد تغييرًا جذريًا في النادي وكذلك من القلق حول استمرار الوضع كما هو وتكرار الكابوس من جديد. "اقرأ التفاصيل"

رغم العروض المغرية .. الأهلي يستهدف ضم بطل الدوري الأوروبي!

تحاول إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بالدخول في مفاوضات مع نجوم كبار. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يفاضل بين 3 دول لمعسكر الإعداد

يفاضل النادي الأهلي بين 3 دول أوروبية، من أجل اختيار أحدهم لاستضافة معسكر إعداد الفريق، استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024، بعد عودة الراقي إلى دوري روشن للمحترفين.

ويدرس الأهلي إقامة المسعرك في النمسا أو البرتغال أو إسبانيا، حيث سيتم الاستقرار على دولة منهم خلال الأسبوع الحالي، قبل عودة الفريق من الإجازة التي حصلوا عليها لمدة 33 يومًا.