أخبار الأهلي اليوم | ابن الراقي إلى الاتحاد .. وانتقالات شتوية مخيبة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 31 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء 31 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة جديدة للسعوديين عن ليونيل ميسي .. انتظروا هذا الأمر!

فجّر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مفاجأة جديدة عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي. "اقرأ التفاصيل"

"ابن الأهلي في الاتحاد رسميًا" .. الصفقة الشتوية الرابعة

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا، عن صفقته الرابعة خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

الدوري السعودي يخسر هدفه "الجزائري" لصالح ليون

نجح ليون في خطف أحد أهداف دوري روشن السعودي، وذلك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي. "اقرأ التفاصيل"

"صفقة تأخرت 10 سنوات" .. نجم الأهلي السعودي الأسبق يوقع للزمالك رسميًا

"صفقة القرن".. كثيرًا ما نسمع هذا المسمى، وفي مختلف أنحاء العالم؛ ولكن في مصر تم إطلاقه على لاعب واحد فقط، ارتبط اسمه لسنواتٍ عديدة بنادي الزمالك. "اقرأ التفاصيل"

رغم الإقصاء .. ميندي في التشكيل المثالي بكأس أمم إفريقيا 2023

تواجد السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي، في التشكيل المثالي في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

ميندي تألق مع المنتخب السنغالي في مباراة كوت ديفوار، رغم الإقصاء بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

رحيل الزبيدي إلى أبها

أعلن نادي أبها مساء أمس الثلاثاء، عن ضم إبراهيم الزبيدي الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحرص لاعبو الأهلي على إقامة حفل وداع للاعب إبراهيم الزبيدي، قبل رحيله عن مقر النادي للانتقال إلى أبها.

فترة الانتقالات الشتوية تنتهي دون أي صفقة للأهلي

انتهت فترة الانتقالات الشتوية 2024، دون أن يُعلن النادي الأهلي عن أي صفقة سواء محلية أو أجنبية، من أجل تدعيم صفوفه.

وأصبح النادي الأهلي هو الوحيد بين أندية صندوق الاستثمارات العامة، الذي لم يُعلن عن أي تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية.

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