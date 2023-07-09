العين الحمراء ظهرت في المفاوضات .. ويلفريد زاها يدفع ثمن الغضب السعودي

4 أندية سعودية أرادت نجم كريستال بالاس

"لسنا حفرة ممتلئة بالمال دون قاع، ولن ندفع فدية لأحد" .. هذا كان رد المفاوض السعودي على وكلاء وممثلي ويلفريد زاها خلال المفاوضات التي دارت بين الطرفين مؤخرًا.

زاها رفض عرض ناديه كريستال بالاس لتجديد عقده الذي انتهى بالفعل بداية يوليو الجاري، وقد ارتبط منذ أسابيع بالقدوم لدوري روشن السعودي وسط منافسة بين الاتحاد والنصر والأهلي على خدماته.

الأيام الأخيرة شهدت بروزًا لفرضية انتقال النجم الإيفواري للاتفاق، وذلك بعد تعيين ستيفن جيرارد مديرًا فنيًا للفريق، وقد كشفت صحيفة ديلي ميل أن نجم ليفربول السابق تحدث شخصيًا مع اللاعب لإقناعه باللعب في السعودية.

وأضافت أن الاتفاق قدم عرضًا مكتوبًا لزاها يتضمنه منحه 20 مليون دولار سنويًا، لكن وكلاء اللاعب رفضوا العرض وطالبوا بزيادته إلى ما يقرب من 30 مليونًا، وهنا ظهرت العين الحمراء السعودية في المفاوضات.

ديلي ميل أوضحت أن المفاوض السعودي شعر أن وكلاء زاها يعملون على استغلاله والحصول على المزيد من المال، ولذا كان ردهم قاسيًا بالتأكيد على عدم زيادة العرض المالي أبدًا لأنهم ليسوا مجرد حفرة ممتلئة بالمال دون قاع.

وأبلغ المفاوض السعودي زاها ووكلائه بعدم استكمال المفاوضات إلا حال موافقتهم على العرض المالي المقدم.