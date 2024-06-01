أخبار الاتحاد اليوم | معسكر مُبهر يجهز موسم العميد .. ونجم الفريق يثير الشكوك!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 1 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

مسؤول الاتحاد يفاجئ الجماهير .. ويؤكد: متفائل بمستقبل العميد

أعلن رامون بلانيس، المدير الرياضي لفريق الاتحاد، عن تفاؤله بمستقبل العميد في الموسم الجديد، خلال الجولة التي أعدها النادي للإعلاميين لمتابعة الأعمال في المنشأة.

وأوضح، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، أن معسكر الاتحاد سيكون مبهرًا، وسيتم الإعلان عن المعسكر التحضيري بشكل كامل عبر حسابات المركز الإعلامي، نهاية الأسبوع الجاري.

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وأضاف بلانيس "نحن نعمل رفقة فريق العمل منذ قدومنا، والعمل في كرة القدم بحاجة للوقت، وأنا متفائل جدًا بمستقبل الاتحاد".

وفي هذا السياق، قال دومينجوس أوليفيرا، الرئيس التنفيذي للنادي، "لدينا توقعات قوية للموسم المقبل، وتركيزنا في الفريق الأول لكرة القدم ثم الألعاب المختلفة"

"هل تحسم بالتزكية؟" .. انسحاب مفاجئ لمرشح الاتحاد قبل 48 ساعة من انتخابات الرئاسة!

في تطور مفاجئ، أعلن وليد الشهري، العضو الذهبي بنادي الاتحاد، عن قراره بالتراجع عن الترشح لرئاسة المؤسسة غير الربحية، خلال انتخابات الجمعية العمومية، التي تنطلق يوم الإثنين المُقبل. (طالع التفاصيل)

بدأ موسم التلميحات .. جوتا يثير الشكوك حول مصيره مع الاتحاد بتصرف مفاجئ

فاجأ البرتغالي فيليبي جوتا، لاعب الاتحاد، جماهير ناديه بتصرف مثير للشكوك حول مستقبله مع العميد. (طالع التفاصيل)

سلمان الفرج يكشف "ملامح" فريقه الجديد إذا رحل .. وإداري الهلال يرد

من جديد.. أكد سلمان الفرج، قائد نادي الهلال السعودي، على حقه في البحث عن مصلحته، إذا رحل عن الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي. (طالع التفاصيل)

الصراع لم ينته بعد .. مفاجأة قانونية جديدة في أزمة الاتحاد مع نجم الهلال

رغم دخولنا اليوم الأخير من الموسم الرياضي 2023-2024؛ إلا أن أزمة النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع عملاق جدة الاتحاد، لا تزال تسيل الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام. (طالع التفاصيل)

"لم تدفع مهر الرئاسة ووعودك مطاطية" .. رسالة إنذار لمُرشح الاتحاد بخسارة معركته الانتخابية!

وجه الناقد محمد البكيري، رسالة انتقاد لحديث وليد الشهري، الذي أعلن عزمه الترشح لرئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، خلال انتخابات الجمعية العمومية التي تنطلق في الثالث من شهر يونيو. (طالع التفاصيل)