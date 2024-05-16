أخبار الاتحاد اليوم | محمد نور يرد على قضية المنشطات برسالة نارية.. و3 ضحايا في الميركاتو الصيفي!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ16 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ16 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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يُريد ضم نجوم عالميين .. فريق سعودي يستهدف فابينيو من الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية، عن استهداف أحد الأندية السعودية، التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو تفاريس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

خوف من اتهامات جاياردو أم قتالية افتقدها الكثيرون؟ .. فيصل الغامدي يفاجئ الاتحاد قبل مواجهة الخليج

يستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الخليج مساء غدٍ الخميس، بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليقوم فيصل الغامدي لاعب وسط النمور بتصرف غريب! (طالع التفاصيل)

"أوقفوني 4 سنوات لأنني كنت أغلبهم بالملعب" .. اتهام خطير من محمد نور بشأن أزمة المنشطات

خرج محمد نور أسطورة نادي الاتحاد بتصريحات خطيرة بشأن أزمة المنشطات الشهيرة، التي تسببت في إيقافه لمدة 4 سنوات، ومن ثم اعتزاله كرة القدم. (طالع التفاصيل)

مشاجرة جوزيه وظلمه في المنتخب .. محمد نور يكشف أسرار قوية لأول مرة!

كشف محمد نور أسطورة نادي الاتحاد عن أسرار قوية لأول مرة، بخصوص مشاجرته مع البرتغالي مانويل جوزيه مدرب العميد السابق، متحدثًا عن الظلم الذي حدث له مع المنتخب السعودي. (طالع التفاصيل)

بعد ربطه بالسعودية .. ماوريسيو ساري: سمعت الكثير من الهراء!

كثير من التقارير تحدثت عن رغبة سعودية في ضم ماوريسيو ساري لمدربي دوري روشن حتى وهو على رأس القيادة الفنية للاتسيو الإيطالي، فكيف الحال بعد رحيله رسميًا؟! (طالع التفاصيل)

خاص | حسن كادش وصالح العمري الضحايا الجدد؟ .. مصدر في الاتحاد يكشف الحقيقة

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي أكدت على أن نادي الاتحاد استقر على رحيل المدافع حسن كادش، والجناح صالح العمري بعد نهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

لحوم متبلة "بدون فلتر" .. محمد نور يفاجئ جماهير جدة باستثمار جديد

فاجئ محمد نور أسطورة نادي الاتحاد جماهيره في جدة، بعدما قام بافتتاح فرع جديد من مطعمه، وذلك في خطوة استثمارية جديدة لنجم النمور. (طالع التفاصيل)

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"الهلال في النخبة والنصر يشارك رجالًا وسيدات".. كشف الستار عن شعارات البطولات الآسيوية في 2025

أزاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الستار عن شعارات بطولات الأندية المطوّرة، والتي تمثل عصرًا جديدًا للكرة الآسيوية، بدءًا من موسم 2024-2025، على خلفية الحفل الذي أقيم عقب نهاية الاجتماع 34 للجمعية العمومية للاتحاد القاري، في العاصمة التايلاندية بانكوك. (طالع التفاصيل)

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