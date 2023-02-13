أخبار الاتحاد اليوم | هدايا عبد الرزاق حمدالله القيمة لزملائه، وتطورات إصابة أحمد شراحيلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 13 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 فبراير 2023.

تحديد موقف شراحيلي من مواجهة الاتفاق بعد مران الغد

تواصل غياب مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة التي منعته كذلك من مواجهة الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي يوم الجمعة الماضي.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن انضمام المدافع السعودي لقائمة مباراة الاتفاق مساء الخميس القادم سيُحدد بعد نهاية تدريب الغد.

حمدالله يغيب عن مران الاتحاد

غاب عبد الرزاق حمدالله عن مران الاتحاد الجماعي يوم أمس، حيث تواجد في عيادة النادي.

المهاجم المغربي كان قد طلب مغادرة الملعب خلال مواجهة الوحدة الأخيرة في الدوري السعودي بعد شعوره بالإصابة، وقد أشارت عدة مصادر إلى أن الأمر بسيط ولا يدعو للقلق وأن حمدالله سيتواجد أمام الاتفاق يوم الخميس القادم.

هدف رومارينيو مرشح لأجمل أهداف الجولة الـ16

رشحت رابطة دوري المحترفين السعودي هدف رومارينيو خلال مواجهة الاتحاد والعدالة للمنافسة على هدف الجولة، ويُنافسه هدف كريستيانو رونالدو ضد الوحدة وهدف نواف الصعدي لاعب أبها ضد الرائد.

ويشتد التنافس بين هدفي رومارينيو ورونالدو حاليًا، حيث يتفوق الثاني بفارق ضئيل لا يتجاوز الـ4% من الأصوات.

هدايا قيمة من حمدالله لبعض زملائه في الاتحاد

كشف الصحفي ماجد هود عن تقديم عبد الرزاق حمدالله لجوائز عبارة عن ساعات قيمة لبعض زملائه في الاتحاد عقب التتويج بكأس السوبر السعودي.

وأوضح هود أن الأمر يتعلق بتحدٍ بين اللاعبين قبل البطولة هدفه بث الروح والحماس للسعي نحو اللقب.