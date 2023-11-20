أخبار الاتحاد اليوم | نيوكاسل يستهدف نجم العميد، وحقيقة تدخل بنزيما في إقالة سانتو

تحدث سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، عن أزمة البرتغالي جوتا في نادي الاتحاد، وكافة التفاصيل المتعلقة بتدخل الفرنسي كريم بنزيما في إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب "العميد".

وصل مدرب الاتحاد الجديد، مارسيلو جاياردو، مدينة جدة مساء اليوم الأحد لبدء مغامرته رسميًا مع الفريق، حيث سيخلف البرتغالي نونو سانتو.