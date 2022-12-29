أخبار الاتحاد اليوم | نجم الهلال يعود بالكلاسيكو .. وسانتو يُعيد هنريكي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 ديسمبر 2022.

قبل الدخول في أزمة .. الاتحاد يتخلص من ملف كريم الأحمدي

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في التخلص من ملف المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط وقائد الفريق السابق، وذلك بعد رحيله عن الفريق الموسم الماضي. "اقرأ أيضًا"

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كاريلو يغيب عن ضمك وجاهز للاتحاد

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن البيروفي أندريه كاريلو، لن يستطيع المشاركة في مباراة الفريق أمام ضمك، والمقرر لها يوم السبت المقبل، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النصر.

وأضافت الصحيفة أن النجم البيروفي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد المقرر لها يوم 5 يناير القادم، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

سانتو يُعيد هنريكي لتشكيل الاتحاد أمام أبها

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن المدرب البرتغالي نونو سانتو، قرر إعادة البرازيلي برونو هنريكي لتشكيل الفريق خلال مباراة أبها المقبلة.

سانتو يريد أن يعتمد على هنريكي، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية، سلامته من الإصابة التي تعرض لها.

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Shahid