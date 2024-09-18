أخبار الاتحاد اليوم | نجم العميد يتعلم "العربية" .. والجمهور يُبهر دانييلو بيريرا بالتدريبات!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.

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موسى ديابي يرغب في تعلم اللغة العربية

كشف الإعلامي ماجد هود عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن النجم الفرنسي موسى ديابي، لديه رغبة في تعلم اللغة العربية.

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وكتب هود: "لماذا لا يبادر اللاعبين هنا بتعلم لغة البلد كي يندمجوا مع المجتمع والإعلام، خاصة وأن لديهم وقت فراغ كبير وتدريبات مسائية ساعة ونصف إلى ساعتين فقط، وعقود طويلة؟".

الكشف عن طاقم حكام مباراة الاتحاد ضد الهلال

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أنه تم الاستقرار على طاقم تحكيم يضم 4 حكام سويسريين بالإضافة إلى حكم واحد من النمسا، لإدارة مباراة الهلال ضد الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أنه تم اختيار الحكم ساندرو سشاريز لقيادة المواجهة، على أن يساعده مواطنوه ستيفان دي ألميدا، وجوناس إرني، وفيداي سان حكمًا لتقنية الفيديو VAR، ويساعده النمساوي سانتينو شراينر.

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دانييلو بيريرا يُبدي انبهاره بجماهير الاتحاد

نشر دانيلو بيريرا مدافع الاتحاد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة أثناء أداء تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الهلال المقبلة.

وتواجدت أعداد من الجماهير في مدرجات ملعب التدريب داخل نادي الاتحاد، لمؤازرة لاعبيها قبل مواجهة الهلال المقبلة.

وعلق بيريرا قائلًا: "دعم رائع، شعرت وكأننا في مباراة".

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