أخبار الاتحاد اليوم | موقف كورونادو والبيشي من مواجهة الهلال، وقرار ويلفريد زاها

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 15 إبريل 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 إبريل 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

كورونادو ينضم لتدريبات الاتحاد

اكتمل عقد اللاعبين الأجانب في تدريبات الاتحاد الجماعية يوم أمس السبت بعد انضمام إيجور كورونادو.

صانع الألعاب كان قد غاب عن المران أول أمس لظروف خاصة لكنه انتظم فيه أمس.

البيشي جاهز لمواجهة الهلال

أصبح عبد العزيز البيشي جاهزًا تمامًا لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 23 إبريل الجاري.

اللاعب كان قد تعرض لإصابة في أسفل الظهر أبعدته عن الفريق مؤخرًا لكنه تعافى وانضم للتدريبات يوم أمس.

هدف الاتحاد يحسم مستقبله

ويلفريد زاها مطلوب في الاتحاد وقد حسم خساره بالفعل.

اختار وجهته بين الدوري السعودي وميلان .. ويلفريد زاها يحسم مستقبله

رسالة مهمة للاتحاديين قبل الأمتار الأخيرة من سباق الدوري

ناقد رياضي يُشيد بما قاله مدالله العليان ويطلب بتعليق جملته في غرفة الملابس.

رسالة للاتحاديين: علقوا جملة مدالله العليان في غرفة الملابس، فهي الأهم الآن

Shahid