أخبار الاتحاد اليوم | مفاضلة لتعويض حمدالله، ونمر أكتوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 11 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 ديسمبر 2022.

سانتو يُفاضل بين اسمين لتعويض حمدالله

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاضلة المدير الفني للاتحاد نونو سانتو بين لاعبين لاختيار أحدهما للعب كمهاجم أساسي خلال مواجهة الشباب في دوري روشن السعودي يوم الخميس القادم.

الاتحاد يغيب عنه مهاجمه عبد الرزاق حمدالله لتواجده مع المغرب في كأس العالم قطر 2022، حيث سيخوض مباراة نصف النهائي أمام فرنسا يوم الأربعاء القادم، وسيعوضه سانتو بواحد من رومارينيو ومحمد الصيعري.

حجازي نمر أكتوبر في الاتحاد

منح الجمهور الاتحادي أحمد حجازي مدافع الاتحاد لقب "نمر أكتوبر" عبر حساب "إتي مانيا" الجماهيري على تويتر.

"إتي مانيا" يختار شهريًا نجم الاتحاد في الشهر بتصويت الجمهور وقد فاز بها لأكتوبر المدافع المصري.

تأجيل الاتحاد والوحدة؟

يعود الدوري السعودي للانطلاق من جديد وسط غياب الثنائي المغربي عبد الرزاق حمداله ومنير المحمدي لتواجدهما مع منتخب المغرب الذي سيخوض نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام فرنسا يوم الأربعاء القادم، فهل تؤجل مباراة الاتحاد والوحدة لغياب اللاعبين؟

في ظل غياب حمد الله والمحمدي .. هل تؤجل مباريات الاتحاد والوحدة في دوري روشن؟