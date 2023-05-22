أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة بطل "شباب البومب"، وميسي للعميد بدلًا من الهلال

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 مايو 2023.
مفاضلة بين لاعبين لتعويض طارق حامد أمام الباطن
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نونو سانتو المدير الفني للاتحاد يُفاضل بين عوض الناشري وهيلدر كوستا لتعويض غياب طارق حامد أمام الباطن.
الدولي المصري غاب عن مباراة الهلال الأخيرة لتعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، ولن يلحق بمواجهة الغد أمام الباطن لنفس السبب، ومن المقرر أن يحسم المدرب البرتغالي اليوم بديله بين اللاعبين السعودي والأنجولي.
ماذا يحتاج الاتحاد لحسم اللقب رسميًا؟
يدخل الاتحاد مباراة الباطن بحثًا عن فرصته الأولى للتتويج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي، حيث يتفوق في الصدارة على النصر بفارق 3 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.
الاتحاد يحتاج للفوز وخسارة النصر أمام الشباب ليُتوج رسميًا باللقب، أما أي نتيجة أخرى في المباراتين تعني تأجيل الحسم للجولة القادمة.
ميسي للاتحاد بدلًا من الهلال!
الإعلامي وليد الفراج أدلى بتصريح قد يقلب الموازين في الميركاتو.
ميسي من الهلال إلى بطل الدوري؟ .. وليد الفراج يُفجر قنبلة من العيار الثقيل
بطل "شباب البومب" يُجهز مفاجأة جميلة للاعبي العميد
الممثل الاتحادي يُساهم في مفاجأة مذهلة للاعبي الاتحاد أمام الباطن.
بتمويل من بطل "شباب البومب" .. مفاجأة رائعة من الجمهور للاعبي الاتحاد
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
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