أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة بطل "شباب البومب"، وميسي للعميد بدلًا من الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 مايو 2023.

مفاضلة بين لاعبين لتعويض طارق حامد أمام الباطن

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نونو سانتو المدير الفني للاتحاد يُفاضل بين عوض الناشري وهيلدر كوستا لتعويض غياب طارق حامد أمام الباطن.

الدولي المصري غاب عن مباراة الهلال الأخيرة لتعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، ولن يلحق بمواجهة الغد أمام الباطن لنفس السبب، ومن المقرر أن يحسم المدرب البرتغالي اليوم بديله بين اللاعبين السعودي والأنجولي.

ماذا يحتاج الاتحاد لحسم اللقب رسميًا؟

يدخل الاتحاد مباراة الباطن بحثًا عن فرصته الأولى للتتويج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي، حيث يتفوق في الصدارة على النصر بفارق 3 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

الاتحاد يحتاج للفوز وخسارة النصر أمام الشباب ليُتوج رسميًا باللقب، أما أي نتيجة أخرى في المباراتين تعني تأجيل الحسم للجولة القادمة.

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