أخبار الاتحاد اليوم | معادلة نونو سانتو .. والعودة بطائرة خاصة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 14 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم السبت، الموافق 14 يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الاتحاد يحول تأخره لانتصار على الباطن

نجح فريق نادي الاتحاد، في تحويل تأخره لتقدم ومن ثم الفوز على الباطن، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن.

الباطن تقدم بالدقيقة 23 عن طريق يوسف المزيريب، قبل أن يتعادل الاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء بالدقيقة 45+8، ليُضيف رومارينيو الهدف الثاني بالدقيقة 50 من زمن اللقاء من ركلة جزاء.

فريق الاتحاد يعود إلى جدة بطائرة خاصة

تغادر بعثة نادي الاتحاد حفر الباطن اليوم السبت، عبر طائرة خاصة إلى جدة، بعد انتهاء مباراته أمام الباطن بالفوز.

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد استعداداته لمواجهة الفيحاء يوم الخميس المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ليس ممتعاً ولكن .. معادلة نونو سانتو تواصل المقاومة مع الاتحاد

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وأخيراً عاد الاتحاد لسكة الانتصارات، فوز يبدو لمن يشاهد النتيجة وسيناريو اللقاء ضد الباطن بأنه كان صعباً، ولكن من تابع اللقاء شاهد سيطرة تامة للنمور، وعرض مقنع لرجال نونو سانتو. "اقرأ التفاصيل"

Shahid