أخبار الاتحاد اليوم | مصر سلاح سانتو ضد رونالدو، وأجانب "النصر" الـ7

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 23 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 23 يناير 2023.

رومارينيو جاهز لمواجهة النصر، والبيشي على قائمة الانتظار

أصبح رومارينيو جاهز للمشاركة في مواجهة فريقه الاتحاد أمام النصر ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي مساء الخميس القادم، فيما مازال زميله عبد العزيز البيشي على قائمة الانتظار حيث لم يُحسم موقفه بعد.

اللاعبان تعرضا للإصابة خلال مواجهة الفيحاء الأخيرة في دوري روشن السعودي وقد شاركا في المران الجماعي يوم أمس.

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المهاجم البرازيلي ظهر بمستوى جيد جدًا وتأكدت قدرته على اللعب فيما سيحسم المدرب نونو سانتو موقف البيشي خلال اليومين القادمين.

سانتو يُجهز لطوق مصري على رونالدو

أوضحت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن نونو سانتو المدير الفني للاتحاد يُجهز طوقًا مصريًا لحصار كريستيانو رونالدو خلال مواجهة النصر في السوبر السعودي مساء الخميس القادم.

وأضافت أن سانتو يسعى لرقابة مواطنه البرتغالي بالثنائي أحمد حجازي وطارق حامد للحد من خطورته خلال اللقاء.

سانتو يختار الأجانب الـ7 لمواجهة النصر

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن سانتو استقر على استبعاد هيلدر كوستا من مواجهة الاتحاد والنصر في السوبر السعودي مساء الخميس القادم.

لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تنص على الاستعانة بـ7 أجانب فقط من الـ8 المقيدين في قائمة الفريق للتواجد في قائمة المباراة، مما يفرض على المدربين استبعاد أحد الأجانب كل لقاء، وقد اختار سانتو استبعاد كوستا خاصة بعد المستوى الممتاز لإيجور كورونادو في مباراة الفيحاء الأخيرة.

الاتحاد يخسر صفقة النابت لجاره

خسر الاتحاد صفقة سميحان النابت نجم التعاون بعدما وقع اللاعب لصالح الأهلي مساء أمس وتم الإعلان عن ذلك رسميًا.

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Shahid