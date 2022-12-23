أخبار الاتحاد اليوم | مركز شراحيلي الجديد .. وعودة الساطي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة، الموافق 23 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

Shahid

اكتئاب ما بعد المونديال؟ اكتشاف علاج جديد في السعودية

حالة نفسية ومزاجية غير جيدة بالمرة، سيطرت على الجماهير بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022، حيث تعلق الجميع بجميع أحداثه، ليدخل البعض في حالة "اكتئاب ما بعد المونديال"، ولكن هناك علاج جديد تم اكتشافه. "اقرأ التفاصيل"

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رفقًا بعزيز قومٍ .. ساطي الاتحاد قتل حمد الله المغرب سريعًا

عاد من السفر بالأمس، وشارك في المباراة المصيرية الليلة لمدة 120 دقيقة كاملة وأحرز هدفًا وسجل أول ركلة ترجيحية، ليتغنى به جمهور الاتحاد طوال الليلة، ليعوض شهر جاف عاشه.. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | إيميليانو مارتينيز فكرة .. جروهي يستفز بانيجا باحتفاله

يبدو أن البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس الاتحاد السعودي، تأثر بحركات الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز خلال كأس العالم قطر 2022، وقرر تطبيقها خلال كلاسيكو الليلة أمام الشباب. "اقرأ التفاصيل"

شراحيلي: لعبت في مركز جديد أمام الشباب

كشف أحمد شراحيلي، مدافع نادي الاتحاد، عن لعبه في مركز جديد بتشكيل فريقه، خلال مباراة الشباب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وقال شراحيلي عبر قنوات SSC عقب المباراة: "لعبت في الخانة اليمنى كقلب دفاع للمرة الأولى، وقمت بالتبديل مع أحمد حجازي، ولكني أنفذ تعليمات المدرب، وتدربت على هذا الأمر بشكل جيد".

Shahid