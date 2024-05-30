أخبار الاتحاد اليوم | مارسيلو جروهي يخرج عن صمته، ومدرب فرنسي لخلافة جاياردو!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 30 مايو 2024

نجم روما مستهدف من عدة أندية سعودية

الانضباط ترفض شكوى الاتحاد ضد مالكوم، لاعب الهلال، قبل نهائي كأس الملك..

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هل سيتم عقاب جماهير الاتحاد؟

"الهلال أول من هنأ الاتحاد بتحقيق دوري روشن"

هل يرحل مهاجم الاتحاد؟

الاتحاد مازال يبحث عن مدرب لخلافة جاياردو

دور الـ16 في انتظار نجم العميد السابق ورفاقه..

هل ينتقل نجم النصر إلى فنربخشه التركي؟

الانضباط ترفض شكوى الاتحاد ضد مالكوم، لاعب الهلال، قبل نهائي كأس الملك..

سايس يختار نجم الأهلي كأفضل لاعب عربي في العالم..

جروهي قد يعود مجددًا إلى الاتحاد!

أتى الخبر اليقين بعد جدل اليومين الماضيين..

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