أخبار الاتحاد اليوم | لفتة نونو سانتو تجاه عبد الرحمن العبود واحتواء الغضب من عبد الرزاق حمد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ27 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ27 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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أجانب الاتحاد قبل ثورة الانتقالات .. 5 في منطقة الأمان وراحل ومهددان

الاتحاد، مثل جميع الأندية السعودية، مقبل على ثورة في الميركاتو. (طالع التفاصيل)

نهاية خلاف نونو سانتو وعبد الرحمن العبود

يبدو أن الاتحاد أراد أن يثبت للجميع أن خلاف المدرب البرتغالي نونو سانتو، واللاعب عبد الرحمن العبود قد انتهى بالفعل.

حساب العميد عبر "تويتر"، نشر صورة من استقبال الفريق لعبد الرحمن العبود، العائد حديثًا من معسكر المنتخب السعودي، ويظهر خلالها سانتو محتضنًا اللاعب، بعد فترة من الخلافات بينهما، تسببت في استبعاد العبود عن بعض مباريات الفريق في الموسم الجاري.

"أقدره ولكن!" .. وليد الركراكي ينفجر بعد سؤاله عن عبد الرزاق حمد الله

انتقادات كبيرة يتعرض لها عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم منتخب المغرب ومحترف اتحاد جدة السعودي، من قبل إعلام بلاده، وهو ما طال مدربه وليد الركراكي نظرًا لاستدعائه للمعسكر الحالي. (طالع التفاصيل)

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