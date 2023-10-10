أخبار الاتحاد اليوم | "كارثة بنزيما" وحديث نيمار عنه وعقوبات مغلظة على العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق العاشر من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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تضحية من أجل الاتحاد .. مفاجأة بشأن مشاركة كورونادو في ديربي جدة!

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة بشأن مشاركة النجم البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب نادي الاتحاد، في مباراة ديربي جدة أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)

"الاتحاد ارتكب كارثة بعد التعاقد مع بنزيما يجب حلها قبل المونديال"

فجر نادي الاتحاد مفاجأة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، وحامل لقب أفضل لاعب في العالم، ولكن تراجعت نتائج النمور مؤخرًا! (طالع التفاصيل)

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الاتحاد يجهز مفاجأة للجماهير عن أحمد حجازي وجوتا

في مفاجأة كبرى.. بات النجم المصري أحمد حجازي، قلب دفاع نادي الاتحاد السعودي، قريبًا من العودة إلى مباريات الفريق الأول لكرة القدم، مجددًا. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الخاسر الأكبر .. عقوبات على الأهلي والعميد بعد شغب ديربي جدة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها بشأن أحداث ديربي جدة، الذي جمع بين الاتحاد والأهلي، مطلع الأسبوع الجاري. (طالع التفاصيل)

نجم الأهلي على رادار فريق سعودي كبير .. "المحادثات بدأت مع وكيله"

في مفاجأة كبرى.. دخل أحد نجوم النادي الأهلي السعودي، ضمن قائمة اهتمامات فريق كبير في المملكة؛ لضمه خلال الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)

"من عجائب الدنيا" .. مؤرخ سعودي يسخر من الأهلي بعد ديربي الاتحاد

تسبب مؤرخ سعودي في غضب أهلاوي بطريقة تفاعله مع فوز الأهلي في ديربي جدة الأخير أمام الاتحاد، خاصةً وأنها حملت بعض محاولات التقليل من الراقي. (طالع التفاصيل)

بسبب الهلال وديربي جدة .. رابطة الدوري السعودي تغضب النصر "الياباني" والأهلي "الإسباني"!

تعرضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لهجوم من قبل جمهور أندية الأهلي والنصر تحديدًا خلال الساعات الماضية، متهمين إياها بمجاملة الهلال. (طالع التفاصيل)

نيمار يتحدث عن كريم بنزيما

تحدث نيمار دا سيلفا؛ لاعب الهلال، عن عدد من نجوم الدوري السعودي على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما؛ لاعب الاتحاد. (طالع التفاصيل)

"عاملوا نجوم أوروبا بطريقة غير محترمة وضربوا أطفالهم" .. محاولات تشويه ميركاتو السعودية العالمي!

كيف حاول البعض تشويه وتزييف حقيقة وضع نجوم العالم في دوري روشن السعودي؟ (طالع التفاصيل)

"من روج القرش إلى حرق المريخ وعيون نيمار" .. الهلال والاتحاد أبرز ضحايا التيفو

أصبح "التيفو"، أحد الأشياء التي لا يُمكن الاستغناء عنها في كرة القدم الحديثة؛ حيث يظهر إبداع الجماهير، خاصة في المباريات الكبرى، سواء الكلاسيكو أو الديربيات المختلفة حول العالم. (طالع التفاصيل)

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