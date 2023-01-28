أخبار الاتحاد اليوم | فوز جديد على النصر، وهل يلعب العبود وكورونادو ضد الفيحاء؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 يناير 2023.

العبود وكورونادو جاهزان لنهائي السوبر

بدد عبد الرحمن العبود وإيجور كورونادو مخاوف جمهور الاتحاد من إمكانية غيابهما عن نهائي كأس السوبر السعودي أمام الفيحاء يوم غدٍ الأحد في الرياض.

اللاعبان كانا قد تعرض لإصابة خلال مواجهة النصر أجبرتهما على مغادرة الملعب مبكرًا، لكنهما أكملا المران يوم أمس بشكل اعتيادي مما أكد جاهزيتهما لخوض النهائي.

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المنهالي يُغادر إلى قطر بعد السوبر

يُغادر سويلم المنهالي لاعب الاتحاد جدة متجهًا إلى قطر بعد مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي لإجراء عملية جراحية لعلاج قطع في الرباط الصليبي.

اللاعب كان قد تعرض لتلك الإصابة خلال تدريبات الاتحاد استعدادًا لمواجهة النصر في نصف نهائي السوبر، وهي المواجهة التي انتهت لصالح العميد 3-1.

الاتحاد يُلحق بالنصر خسارة جديدة

ألحق الاتحاد هزيمة جديدة بنادي النصر بعدما أقصاه من السوبر السعودي، إذ تفوق فريق الناشئين في دوري تحت 17 سنة على نظيره النصراوي بهدفين دون رد.

وسجل الهدفين ثامر الخيبري ونواف الجدعاني. شاهد ثنائية العميد في مرمى النصر أدناه ..

حمدان الشمراني يُحدث انقسامًا في تويتر

أحدث مدافع الاتحاد حمدان الشمراني انقسامًا في تويتر ما بين مدافع عنه ومهاجمه له عقب تدخله العنيف على كريستيانو رونالدو نجم النصر خلال مواجهة الطرفين في السوبر.

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Shahid