أخبار الاتحاد اليوم | فوز السيدات بالديربي .. ومحاولة اغتيال حمدالله!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 17 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 ديسمبر 2022.

Shahid

الأهلي يُواصل نتائجه المخيبة ويخسر ديربي السيدات

واصل النادي الأهلي نتائجه السلبية في كرة القدم، إذ امتد الأمر من فريق الرجال الأول الذي تعادل مؤخرًا 0-0 مع العين إلى فريق السيدات الذي خسر الديربي أمام الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

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قرار من المحكمة الرياضية يُنقذ النصر والأهلي والشباب في يناير

تنتظر الأندية السعودية فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير القادم لدعم صفوفها جيدًا، باستثناء الهلال والاتحاد الممنوعين عن القيد بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

حملة لاغتيال حمد الله معنويًا

يرى الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن هناك حملة من أجل اغتيال المغربي عبد الرزاق حمد الله معنويًا، خلال تواجده مع منتخب بلاده بمنافسات كأس العالم قطر 2022.

ونشر البكيري عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "محاولة اغتيال محترف الاتحاد اللاعب المغربي حمد الله، من خلفه ولماذا".

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وأوضح بعد ذلك الإعلامي الرياضي، أن الحملة زادت شراستها بعد انضمام حمد الله لصفوف المنتخب المغربي للمشاركة بكأس العالم.

Shahid