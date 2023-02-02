أخبار الاتحاد اليوم | غياب حجازي المُحتمل .. والمطالبة بحكام أجانب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 فبراير 2023.

"النصراوي ارتدى قمصان منافسي الهلال .. والاتحاد جعله يرتدي شعار الزعيم!"

يرى الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن نادي الهلال أجبر الجمهور النصراوي على ارتداء قمصان منافسيه خلال 30 عامًا، ولكن نادي الاتحاد نجح في جعلهم يرتدون قميص الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

المُذبذب والبخيل .. أجانب يحظون بفرصة أخيرة في دوري روشن

انتهت فترة الانتقالات الشتوية في دوري روشن للمحترفين، وتم إغلاق باب الانتقالات في جميع الفرق، وبالتالي سيستمر جميع اللاعبين مع أنديتهم لنهاية الموسم الحالي، ولكن هناك لاعبين أمامهم فرصة أخيرة لإثبات الذات. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يُطالب بحكام أجانب أمام الطائي والعدالة

كشفت صحيفة "الرياضية" عن مطالبة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بحكام أجانب لمباراتي الطائي والعدالة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة السعودي، قبل نهاية المهلة المعتمدة لتقديم الطلبات، والمحددة بـ14 يومًا عن موعد المباراة.

حجازي مهدد بالغياب أمام العدالة

يخوض المدافع المصري أحمد حجازي مباراته مع فريقه الاتحاد أمام الطائي يوم السبت المقبل، ويحاول تفادي الحصول على بطاقة صفراء، من أجل ضمان المشاركة في مباراة العدالة التالية.

وفي حالة حصول حجازي على بطاقة صفراء، سيغيب عن مباراة العدالة، بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.