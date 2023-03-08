أخبار الاتحاد اليوم | عودة كوزمين كونترا .. وموقف رومارينيو من كلاسيكو النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 8 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 8 مارس 2023.

رومارينيو يفسد فرحة عودة أحمد حجازي لتدريبات الاتحاد!

بينما انتعش الجهاز الفني للاتحاد السعودي بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو بعودة مدافعه المصري أحمد حجازي للتدريبات الجماعية، أفسد اللاعب البرازيلي رومارينيو دا سيلفا تلك الانتعاشة. "اقرأ التفاصيل"

تخيل كريستيانو رونالدو وعبد الرزاق حمدالله معًا .. التشكيل المثالي لكوكتيل النصر والاتحاد

ترك العنان لخيالك أن يسرح بعيدًا .. ماذا لو اجتمع كريستيانو رونالدو وعبد الرزاق حمدالله في فريق واحد من دوري روشن السعودي؟ ماذا لو تواجد أحمد حجازي بجانب ألفارو جونزاليس في عمق الدفاع! "اقرأ التفاصيل"

نفاد تذاكر مباراة النصر والاتحاد في الكلاسيكو

أعلن نادي الاتحاد، عن نفاد تذاكر مباراته أمام النصر، المقرر لها مساء غدٍ الخميس، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

ونشر الاتحاد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، قال فيها: "من يشبهك يا جمهور العميد، نفاد جميع التذاكر المخصصة للقاء الغد".

مدرب الاتحاد السابق يتولى تدريب ضمك

وصل الروماني كوزمين كونترا المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تولي مهمة تدريب نادي ضمك.

وكان كوزمين كونترا هو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد الموسم الماضي، حيث قدم معه مستويات مميزة.