أخبار الاتحاد اليوم | عرض مفاجئ لنجم برشلونة وكريم بنزيما يثير الجدل من جديد في العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد الموافق الـ25 من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ25 من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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جدول شاق "فلت" منه الاتحاد والعودة لما يكرهه "الأوروبيون" .. الكشف عن مواعيد مباريات دوري روشن في شهر رمضان

كشفت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن مواعيد مباريات ست جولات؛ بدايةً من الـ25 وحتى الـ30، والتي ستقام أول ثلاث منها في شهر رمضان المبارك. (طالع التفاصيل)

"عرض يدفعه لإعادة التفكير في مسيرته" .. الاتحاد يفاجئ نجم برشلونة

في ظل موجة الغضب من قبل جماهير نادي الاتحاد السعودي من عدم دعم فريقها سواء في الصيف أو الشتاء الماضيين، بالقدر الذي يرضيها، تتحرك الإدارة حاليًا لتصحيح الوضع في الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)

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طاقم حكام الكلاسيكو الآسيوي

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن طاقم تحكيم كلاسيكو الهلال والاتحاد، المقرر إقامته في الخامس من مارس المقبل، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الحكام القارية اختارت الأسترالي سون إيفانز لإدارة المباراة، على أن يكون مواطنه ألكسندر حكمًا لتقنية الفيديو.

"لا يمكنني التحدث الآن!" .. كريم بنزيما يقلق جمهور الاتحاد بشأن مستقبله!

بينما أكد مرارًا وتكرارًا سعادته في السعودية إلا أن تصريح الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، الأخير يحمل بعض القلق حول مستقبله في دوري روشن. (طالع التفاصيل)

"الاتحاد أم برشلونة؟" .. وكيل جاياردو يعلق على ترشحه لخلافة تشافي بكلمة حاسمة

ربطت تقارير صحفية بين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، والأسماء المرشحة لقيادة برشلونة في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الحالي للبارسا تشافي هيرنانديز. (طالع التفاصيل)

"اللاعب اتخذ هذا القرار!" .. صراع ثلاثي بين النصر والاتحاد والشباب على نجم مانشستر يونايتد

دخلت أندية النصر والاتحاد والشباب، صراعًا ثلاثيًا؛ لحسم صفقة مهمة من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

"الصفقة من نصيب الاتحاد" .. صندوق الاستثمارات منع انتقال هذا اللاعب إلى النصر!

العلاقة بين عملاقي السعودية النصر والاتحاد، ليست في أفضل مراحلها، منذ عامين تقريبًا؛ على خلفية صفقة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله. (طالع التفاصيل)

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