أخبار الاتحاد اليوم | عبد الرزاق حمد الله يثير الجدل بفيديو مفبرك والهلاليون يدافعون عن العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الـ16 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ16 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

فيديو مفبرك وقضية جديدة .. عبدالرزاق حمدالله ينتصر ويحصل على حقه من الجميع!

مازالت محاولات النيل من النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، حيث انتشر فيديو له خلال الساعات الماضية، يتهمه فيه البعض بتوجيه حركة غير لائقة لمدافع نادي العدالة. (طالع التفاصيل)

"نصراوي ويكره الزعيم" .. انقلاب على حساب يحمل اسم الهلال بسبب الاتحاد!

عبرت جماهير نادي الهلال عن غضبها تجاه أحد الحسابات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي تحمل اسم النادي الأزرق، وذلك بسبب نادي الاتحاد. (طالع التفاصيل)

الكشف عن السبب الحقيقي وراء استبعاد عبد الرزاق حمد الله أمام الاتفاق

كشف الإعلامي الرياضي منار شاهين، عن سبب استبعاد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي الاتحاد، عن مباراة الفريق المقبلة أمام الاتفاق في دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

عبد الرزاق حمد الله سبقه عمر السومة والسعيد لحق بأبو تريكة .. نجوم عرب اقتحموا نادي المائة في القرن الـ21

قبل أيام قليلة، كتب المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، تاريخًا جديدًا له في الدوري السعودي للمحترفين، بدخوله نادي المائة، بعد أربعة مواسم ونصف فقط، قضاها به. (طالع التفاصيل)

هابط ومحروم من مونديال الأندية .. "طقطقات" غير منطقية!

لا تنتهي أبدًا المناوشات بين الجماهير، فتلك المناوشات تعد أكثر ما يجعل لكرة القدم متعة، ولكن في بعض الأحيان تلك المناوشات أو كما يوصفها الجماهير السعودية "الطقطقات" قد تكون أحيانًا غير منطقية! (طالع التفاصيل)