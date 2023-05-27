أخبار الاتحاد اليوم | سهرة العشاق في المجمعة، والأهلي يُفاوض جناح العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 27 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 مايو 2023.

جمهور الاتحاد يقضي سهرته في استاد مدينة المجمعة

قضى العشرات من جمهور الاتحاد ليلتهم في استاد مدينة المجمعة الرياضية لتجهيز الملعب قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين العميد والفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي.

الجمهور زين المقاعد باللون الأصفر في مهمة استمرت حتى الرابعة فجرًا وانتهت بغناء أهازيج النادي في الملعب.

فيصل العيسى يتكفل بنقل الجماهير من الرياض للمجمعة

تكفل الممثل السعودي فيصل العيسى بطل مسلسل شباب البومب بنقل جماهير الاتحاد في الرياض إلى المجمعة لتشجيع الفريق خلال مواجهة الفيحاء اليوم السبت في دوري روشن السعودي.

وتجمع جمهور الاتحاد في الرياض عند مقر نادي الشباب بعد ظهر اليوم استعدادًا لاستقلال تلك الحافلات والتوجه إلى المجمعة.

الاستشفاء يُبعد كورونادو والعليان عن تدريبات الاتحاد الجماعية

انضم الثنائي مد الله العليان وإيجور كورونادو يوم أمس إلى تدريبات الاتحاد الجماعية بعد غيابهما في اليومين السابقين.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن هذا الغياب سببه احتياج اللاعبين ليوم إضافي عن زملائهم للاستشفاء نظرًا لتعرضهم لإرهاق كبير خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي يُفاوض نجم الاتحاد

أفاد حساب منظار عبر تويتر، والذي يضم مجموعة من الصحفيين السعوديين، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع عبد العزيز البيشي جناح الاتحاد.

ولم يكشف الحساب عن أي تفاصيل إضافية خاصة بالمفاوضات، وإن كان الأمر يبدو صعبًا خاصة في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع العميد يمتد حتى صيف 2026.

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