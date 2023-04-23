أخبار الاتحاد اليوم | سلاح العميد في الكلاسيكو .. وهدف عبدالرزاق حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 23 أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد 23 أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | "ولّع الملعب" .. تيفو الاتحاد يشعل الكلاسيكو قبل مواجهة الهلال بساعات!

تم الكشف عن تيفو جماهير الاتحاد الخاص بمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين التي تقام مساء الأحد. "اقرأ التفاصيل"

عبد الرزاق حمد الله يستهدف كسر رقم سلبي أمام الهلال

يسعى النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، لكسر رقم سلبي خلال مواجهاته أمام الهلال، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى حمد الله للتسجيل في شباك الهلال، لأول مرة بقميص الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن سجل في مرمى الزعيم بقميص النصر في جميع البطولات باستثناء كأس الملك.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الهلال في كلاسيكو كأس الملك

استقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، على تشكيل الفريق لمواجهة الهلال في كلاسيكو نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مدالله العليان.

خط الوسط: عوض الناشري، برونو هنريكي، كورونادو.

الوسط المهاجم: هيلدر كوستا، رومارينيو.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

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الاتحاد يتسلح بالهدوء أمام الهلال

أوصى البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، لاعبي فريقه بالهدوء على أرضية الملعب، طوال مباراة الهلال، في نصف نهائي كأس الملك.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى ان سانتو قدم توصياته للاعبين خلال اجتماعات مددها قصيرة، سبقت الحصص التدريبية الأخيرة قبل المباراة، أبرزها الالتزام بتعليماته الفنية والتحلي بالتركيز والهدوء طوال المباراة.

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