أخبار الاتحاد اليوم | سانتو يُراقب الثلاثي المصاب، وعرض جديد لكمارا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 21 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 21 يناير 2023.

سانتو يُتابع أوضاع الثلاثي المصاب قبل مواجهة النصر

يستأنف الاتحاد اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس القادم.

المدرب نونو سانتو يُتابع خلال المران اليوم أوضاع الثلاثي المصاب، عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود ورومارينيو، للوقوف على حالتهم الصحية والبدنية وقدرتهم اللعب أمام النصر.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

كانت آلام البطن قد عاودت العبود خلال مواجهة الفيحاء، فيما تعرض المهاجم البرازيلي لكدمة خلال نفس اللقاء، ومن المتوقع أن يبدأ الثنائي برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا مكثفًا اليوم للحاق باللقاء.

البيشي غاب عن آخر مباراتين للاتحاد لمعاناته من آلام بسبب إصابة قديمة في الركبة وسيراقبه سانتو جيدًا في المران اليوم لتحديد موقفه من مواجهة النصر.

عرض جديد لكمارا

مازالت أندية دوري روشن السعودي تُحاول التعاقد مع هارون كمارا مهاجم الاتحاد.

الخليج كان قد طلب استعارة المهاجم حتى نهاية الموسم لكن الاتحاد رفض لتمسك المدرب نونو سانتو باللاعب، واليوم كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن عرض جديد وصل إدارة العميد للحصول على كمارا بنفس الصيغة وكان صاحبه نادي الباطن.

سانتو يُجهز مفاجأة للنصر

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن تجهيز المدرب نونو سانتو لمفاجأة على صعيد قائمة اللاعبين والنهج التكتيكي الذي سيدخل به مباراة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس القادم.

ولم تكشف الصحيفة عن تلك المفاجأة تحديدًا.

جمهور الاتحاد يُجهز "تيفو" خاص للسوبر

تداول مغردون عبر تويتر صورة لاستعدادات جمهور الاتحاد لرفع "تيفو" خاص لُقب بمخالب النمر خلال مواجهة النصر.

Shahid