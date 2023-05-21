أخبار الاتحاد اليوم | رسالة نونو سانتو القوية .. وشرط واحد للتتويج بدوري روشن

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 21 مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد 21 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

"الدوري أقرب للنصر من الاتحاد .. لأن الوضع خطير"

على الرغم من أن الجزء الأكبر يرى أن الاتحاد هو الأقرب لتحقيق دوري روشن للمحترفين، إلا أن هناك بعض العوامل التي تؤكد على أن النصر هو الأقرب للقب وليس العميد. "اقرأ التفاصيل"

"إذا أراد الاتحاد حسم دوري روشن عليه فعل هذا الأمر!"

أصبح نادي الاتحاد على أمتار قليلة من حسم لقب بطولة دوري روشن للمحترفين، بعد أن وصلنا إلى الجولة 27 وهو يتصدر ترتيب الدوري، حيث تبقى أمامه 3 مباريات فقط. "اقرأ التفاصيل"

إعلامي اتحادي مستاءً: ما يفعله رومارينيو في كل موسم غير مقبول ويجب محاسبته!

لم يعد هناك أي مجال للتخاذل في الأمتار الأخيرة من دوري روشن السعودي من ناحية لاعبي الاتحاد، وهو ما دفع الإعلامي الرياضي الاتحادي عبد الله فلاته، لتحذير اللاعبين، ومناشدة الإدارة بشأن المحترف البرازيلي رومارينيو دا سيلفا تحديدًا. "اقرأ التفاصيل"

نونو سانتو يرفض التعثرات في دوري روشن

عبر البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد، للاعبي فريقه عن أنه لن يتقبل أي تعثر في المباريات المتبقية في دوري روشن للمحترفين.

وقام نونو سانتو بتخصيص 15 دقيقة للحديث مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الرئيسية استعدادًا لمواجهة الباطن المهمة.