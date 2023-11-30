أخبار الاتحاد اليوم | "حمدالله أفضل من بنزيما" .. واستمرار غياب كانتي ورومارينيو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023

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زيدان يتخذ قراره النهائي بعد العروض السعودية المغرية .. لكن!

اتخذ الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، قرارًا مصيرًا في "مستقبله التدريبي"، بعد ابتعاده لما يقرب من العامين والنصف عن عالم الساحرة المستديرة. "اقرأ التفاصيل"

لجنة الانضباط تعاقب الأهلي .. وتقرر إيقاف "هدف الاتحاد" لفترة طويلة

كشف لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقوبات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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"حمد الله منقذ الاتحاد وليس بنزيما .. وهذا الدليل"

تواصل الجماهير المقارنة بين الثنائي عبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما لاعبا نادي الاتحاد، على الرغم من أن الثنائي يقدمان مستوى رائع رفقة الفريق. "اقرأ التفاصيل"

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الخليج

استقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الخليج مساء اليوم الخميس، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراته أمام الخليج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: أحمد بامسعود، حسن كادش، لويز فيليبي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورونادو، صالح العمري.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

الاتحاد يفقد رومارينيو وكانتي أمام الخليج

يدخل فريق نادي الاتحاد مباراته أمام الخليج، وذلك في ظل غياب الثنائي رومارينيو بجانب البرازيلي نجولو كانتي.

ويعاني الثنائي رومارينيو وكانتي من الإصابة، الأمر الذي سيجعلهما لا يستطيعان المشاركة خلال مباراة الاتحاد أمام الخليج.

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