أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة التفاوض مع تريزيجيه .. وتدريب خاص لرومارينيو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 6 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 6 مايو 2023.

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من يمثل السعودية في كأس العالم للأندية 2023 بعد خسارة الهلال دوري أبطال آسيا؟

فقد الهلال تمثيله للسعودية في كأس العالم للأندية بعد أن بات العالمي موجودًا بشكل اعتيادي في هذه البطولة، وعلى الأرجح لن يستطيع تمثيل المملكة في النسخة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

حقيقة مفاوضات الاتحاد والهلال مع تريزيجيه

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن حقيقة ما تردد بشأن دخول الاتحاد والأهلي في مفاوضات مع النجم محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون التركي.

وأشارت التقارير إلى أن تريزيجيه لم يصل له أي عرض من جانب الأهلي أو الاتحاد، ولكن قد يكون ترشيحات من جانب وكلاء اللاعبين.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

رومارينيو يواصل التدريب الخاص

واصل البرازيلي رومارينيو مهاجم فريق نادي الاتحاد، تدريباته الخاصة مع مدربه الخاص إيريك سلوبودا.

ويستعد الاتحاد لمواجهة أبهاء مساء الإثنين المقبل، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

Shahid