أخبار الاتحاد اليوم | إنجاز فريد يُكتب باسم العميد واستهداف حارس النصر في الشتوية

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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"بين تقليد ريال مدريد وانهيار الاتحاد الكبير" .. تحديات قد تحسم قرار كريم بنزيما من الاعتزال و"الهلال كلمة السر!"

تستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز التحديات التي قد تحسم مستقبل بنزيما مع الاتحاد؛ سواء بالاستمرار حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2026، أو الاعتزال بختام الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

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الاتحاد يستهدف حارس مرمى النصر والأهلي يخطط للانقضاض على ثنائي الشباب

يبدو أن سوق الانتقالات الشتوي في دوري روشن السعودي سيُشهد نشاطًا ملحوظًا على الصعيد المحلي وسط توقعات بهدوء كبير على مستوى اللاعبين الأجانب. (طالع التفاصيل)

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الاتحاد يتفاخر بإنجازه الفريد

بالتزامن مع العام الميلادي الجديد 2025، تفاخر الاتحاد بإنجاز فريد لم يسبقه له أحد من أندية المملكة العربية السعودية.

الحساب الرسمي للنادي الجداوي عبر منصة "إكس"، نشر تغريدة تحت عنوان "عميد البلد"، أوضح خلالها أنه النادي الوحيد الذي حقق عشرة ألقاب آسيوية في خمسة ألعاب رياضية مختلفة.

ألقاب العميد مقسمة كالتالي: في كرة القدم (كأس الكؤوس الآسيوية 1999، كأس دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005)، في كرة السلة (كأس آسيا للأندية 2001)، كرة الماء (كأس آسيا للأندية عامي 2007 و2009)، تنس الطاولة (بطولة أندية غرب آسيا أعوام 2017 و2019 و2024)، وأخيرًا جودو (بطولة غرب آسيا 2024).

غدًا .. حفل المئوية

يحتل نادي الاتحاد غدًا الخميس، بمرور 100 عام هجري على تأسيس النادي، إذ خرج هذا الكيان للنور في الأول من رجب 1346 هجريًا.

ومن المقرر أن يحيي الحفل الفنانان حسين الجسمي وفهد الكبيسي، على مسرح عبادي الجوهر في جدة.