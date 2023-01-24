أخبار الاتحاد اليوم | جراحة للعبود، وموقف الشنقيطي من مواجهة النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 24 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 يناير 2023.

الشنقيطي أساسيًا أمام النصر

بات من المؤكد عودة الظهير مهند الشنقيطي للتشكيل الأساسي لفريقه الاتحاد خلال مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي يوم الخميس القادم.

اللاعب كان قد جلس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الفيحاء الأخيرة لتعرضه لإصابة بسيطة في المران الذي سبق اللقاء، لكنه عاد للتدريبات الجماعية في الأيام الأخيرة وبات جاهزًا تمامًا للعب.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ضوء أخضر للعبود والبيشي

تنفس نونو سانتو المدير الفني للاتحاد الصعداء بعد تأكد جاهزية الجناحين، عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود، لمواجهة النصر مساء الخميس المقبل في السوبر السعودي.

اللاعبان سيُسافران مع الفريق إلى الرياض لكن مسألة تواجدهما منذ البداية أمام النصر لم تُحسم بعد ويبدو المرجح وجودهما على دكة البدلاء والاستعانة بهما خلال اللقاء.

الخبر الجميل للمدرب البرتغالي أنه يدخل اللقاء بقائمة مكتملة وخالية من الإصابات.

جراحة للعبود مع التوقف الأول

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي للاتحاد يدرس إجراء عملية جراحية لعبد الرحمن العبود عند أول فترة توقف قادمة لعلاجه من إصابة "الفتاق" التي تعرض لها بداية الموسم الجاري.

حالة اللاعب الصحية ليست خطيرة والأمر لا يتخطى مجرد شعوره بآلام أسفل منطقة البطن سرعان ما تختفي ليستطيع اللعب، لكن الجهاز الطبي يرى أن الجراحة ستكون الحل الأنجح والنهائي لتلك الإصابة.

حمدالله يُطارد تاليسكا في سباق الدوري السعودي

مازال عبد الرزاق حمدالله يُطارد تاليسكا على صدارة سباق الأفضل في دوري روشن السعودي، فيما شهد الأسبوع الأخير عودة إيجور كورونادو.

سباق الأفضل في الدوري السعودي | عودة كورونادو وتقدم نجم الهلال

Shahid