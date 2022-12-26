أخبار الاتحاد اليوم | تشكيل مواجهة التعاون، وانتقاد واضح لموعد المباراة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 26 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 ديسمبر 2022.

سجل ممتاز للاتحاد في مواجهة التعاون

يلعب الاتحاد اليوم أمام التعاون في الجولة العاشرة من الدوري السعودي، ويتسلح الفريق بسجل ممتاز أمام سكري القصيم.

لعب الفريقان 24 مباراة خلال الدوري السعودي للمحترفين، حقق الاتحاد 12 فوزًا مقابل 6 انتصارات للتعاون، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.



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تشكيل الاتحاد أمام التعاون

اختار المدرب نونو سانتو طريقة لعب 4-4-2 لمواجهة التعاون والاعتماد على زكريا هوساوي في الجانب الأيسر من الدفاع فيما تواجد أحمد شراحيلي في القلب بجانب أحمد حجازي، ولعب الثنائي رومارينيو وعبد الرزاق حمدالله في الهجوم.

رومارينيو يطمح للعودة للأهداف أمام التعاون

رغم تسديده 25 تسديدة على المرمى في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي إلا أن رومارينيو مهاجم الاتحاد لم يُحرز سوى هدف واحد.

اللاعب يأمل في العودة للأهداف أمام التعاون خاصة أنه اعتاد التألق أمامهم، إذ لعب 7 مباريات ترك خلالها بصمته على 7 أهداف.

النجار ينتقد موعد مباراة الاتحاد والتعاون

وجه الناقد الرياضي هتان النجار انتقادًا واضحًا لموعد مباراة الاتحاد والتعاون المقررة عند السادسة مساءً بالتوقيت المحلي من مساء اليوم في جدة.

ويعود السبب في ذلك لتعارض موعد المباراة مع توقيت صلاة العشاء في جدة.

Shahid