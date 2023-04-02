أخبار الاتحاد اليوم | تسديد 11 مليون ريال، والهلال يخطف صدارة "رمضان"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 إبريل 2023.

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الاتحاد يُسدد مقدمات عقود أجانبه

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد نجحت خلال الأيام الأخيرة في تسديد المبالغ المالية المستحقة لرباعي الفريق الأجنبي، أحمد حجازي وطارق حامد ورومارينيو وعبد الرزاق حمدالله، فيما سيتم تسديد المبالغ المستحقة للثنائي مارسيلو جروهي ومحمد الصيعري الشهر القادم.

تلك المستحقات هي مقدمات عقود اللاعبين الأربعة وقد بلغ مجموعها 11 مليون ريال سعودي.

كوستا آخر المنضمين للاتحاد بعد توقف فيفا

وصل الأنجولي هيلدر كوستا جدة أمس وشارك في مران الاتحاد الجماعي مساءً استعدادًا لمواجهة ضمك يوم الثلاثاء القادم.

كوستا هو آخر الأجانب العائدين للتدريبات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

المدرب نونو سانتو فرض على اللاعبين أداء تدريبات بدنية وتكتيكية استعدادًا لمواجهة ضمك الصعبة.

الهلال يُجرد الاتحاد من صدارة "رمضان"

نجح الهلال بانتصاره على الخليج 2-0 مساء أمس في تجريد الاتحاد من صدارة الفرق الأكثر حصدًا للنقاط في دوري المحترفين السعودي خلال شهر رمضان الكريم.

الاتحاد كان يتصدر بـ32 نقطة جمعها من مبارياته خلال رمضان، فيما يتصدر الهلال الآن بعدما وصل للنقطة الـ34 من 13 مباراة.

أسلوب الساندويتش يُقلق النصر

الإعلامي الاتحادي منار شاهين له رأي خاص في تأثر النصر بساندويتش الهلال والاتحاد.

"أسلوب الساندويتش" .. طريقة الهلال والاتحاد لتبديد حلم النصر!

تعرف على نجم الاتحاد كاره برشلونة

مقطع فيديو يستعرض نجم العميد الذي يكره برشلونة

فيديو | نجم الاتحاد كاره برشلونة وعاشق توني كروس

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