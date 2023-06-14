أخبار الاتحاد اليوم | تاليسكا يُقلل من نجوم العميد .. وظُلم منافس الحائلي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

"تعاقد الاتحاد معه كارثة" .. 6 أسباب تؤكد أفضلية طارق حامد على نجولو كانتي

بينما يتهيأ نادي الاتحاد السعودي للإعلان عن تعاقده مع الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، خرجت بعض الأصوات المعارضة لهذه الصفقة. "اقرأ التفاصيل"

إسبانيا تقتص من راتبه .. ضرائب الخروج تلاحق بنزيما في السعودية!

أوضحت تقارير صحفية أن كريم بنزيما نجم الاتحاد سيخسر جزءًا كبيرًا من مرتبه مع النادي السعودي بسبب الضرائب الإسبانية. "اقرأ التفاصيل"

أندرسون تاليسكا مقللًا من انتقال كريم بنزيما للاتحاد: لا نهتم فالنصر لديه سداسي قوي

لا يبالي البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب النصر السعودي، بتحركات المنافس الاتحاد في الميركاتو الصيفي الجاري، موضحًا أن أي صفقة عالمية يبرمها ما هي إلا مصلحة للدوري بشكل عام، دون تأثير سلبي على فريقه. "اقرأ التفاصيل"

منافس أنمار الحائلي في انتخابات الاتحاد يشكو "الظلم": نسبة نجاحي أمامه 0%!

أعرب وليد منصور الشهري؛ المرشح المحتمل لرئاسة نادي الاتحاد السعودي عن المؤسسة غير الربحية، عن استيائه من النظام الحالي للانتخابات، مؤكدًا أنه لا يمتلك أي فرصة للنجاح أمام منافسه أنمار الحائلي. "اقرأ التفاصيل"

رومارينيو يتحدى نونو سانتو .. ويكشف عن خطته مع كريم بنزيما في الاتحاد

حسم النجم البرازيلي رومارينيو، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في ظل أنباء الاستغناء عنه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

خاص | فيفا يجهز مفاجأة لجمهور الاتحاد بشأن كأس العالم للأندية السعودية 2023

ضمن نادي الاتحاد المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، بعد غياب 18 عامًا، منذ مشاركته الوحيدة في المونديال عام 2005، وذلك بعدما توج بدوري روشن السعودي 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

بعد التعاقد مع رونالدو وبنزيما.. دوري روشن السعودي من كبار العالم أم لاعتزال النجوم؟

عندما قال كريستيانو رونالدو، أن دوري روشن السعودي سيصبح "منافسة عالمية في السنوات المقبلة"، كان رد الفعل:" حسنًا، كان من المتوقع أن يقول ذلك، أليس كذلك؟" رونالدو يتلقى رواتب باهظة للعب في فريق النصر. ولكنه في الواقع يعمل كوجه مشرف للدوري، وللبلد أيضًا، الذي يطمح لتحقيق الكثير. "اقرأ التفاصيل"

سيرخيو راموس إلى الأهلي؟ تطور مثير بعد تدخل النصر والاتحاد

يبدو أن النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أصبح على أعتاب التواجد في دوري روشن السعودي 2022-2023، بعد منافسة بين الأهلي والنصر والاتحاد. "اقرأ التفاصيل"