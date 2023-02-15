أخبار الاتحاد اليوم | بديل عبدالرزاق حمدالله .. وتمديد عقد لاعبة العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 15 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 فبراير 2023.

غضب نصراوي مستحق؟ .. الهلال سبّاق في تأجيل المباريات منذ 2009

لم يكن الانفجار الذي شهده الوسط الرياضي السعودي، وتحديدًا النصراوي منه خلال الـ48 ساعة الماضية بعد تأجيل مواجهة الهلال والفيحاء، وليد اليوم واللحظة، إذ يبدو أنه تراكمي منذ سنوات. "اقرأ التفاصيل"

عرض تعويضًا ماليًا .. ليدز يونايتد يغري الاتحاد للتفريط في نونو سانتو

منذ أن تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع المدرب البرتغالي نونو سانتو في بداية الموسم الجاري، وأكثر من نادٍ إنجليزي يسعى لإعادته لإنجلترا من جديد، لخبراته الكبيرة هناك. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يمدد عقد ملك شنك

أعلن نادي الاتحاد عن تجديد عقد اللاعبة ملك شنك لمدة موسم مقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار الاتحاد إلى أن مراسم التوقيع تمت بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على القدم أحمد كعكي.

نونو سانتو يُحدد بديل حمد الله أمام الاتفاق

حدد البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، بديل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والذي سيغيب بسبب نزلة برد.

وقرر سانتو أن يعتمد على هيلدر كوستا بدلًا من حمد الله في تشكيل الفريق، بعدما تأكد غيابه عن مواجهة الاتفاق.

حمدان الشمراني خارج حسابات سانتو

أصبح حمدان الشمراني مدافع نادي الاتحاد، خارج حسابات مدربه نونو سانتو، في مباراة الاتفاق المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها.

ويعاني الشمراني من إصابة العضلة الضامة، حيث سيخضع إلى برنامج تأهيلي خاص قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.