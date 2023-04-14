أخبار الاتحاد اليوم | بديل طارق حامد أمام الهلال، وتذاكر نصف نهائي الكأس

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 14 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 14 إبريل 2023.

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خياران أمام سانتو لتعويض طارق حامد

يغيب طارق حامد عن مباراة فريقه الاتحاد ضد الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 23 إبريل الجاري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويُفاضل المدير الفني نونو سانتو بين لاعبين لخلافة النجم المصري في وسط الملعب، وهما عوض الناشري وإيجور كورونادو، وذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

برنامج خاص لإعداد لاعبي الاتحاد لمواجهة الهلال

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نونو سانتو المدير الفني للاتحاد وضع برنامجًا خاصًا ودقيقًا لإعداد لاعبي الفريق لمواجهة الهلال ثالث أيام عيد الفطر السعيد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورفض سانتو خوض أي مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية عن اللعب مفضلًا استغلالها لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين والإعداد المكثف للاعبين قبل مواجهة الهلال، وقد دخل سانتو في تنسيق مباشر مع مواطنه أنطونيو مانويل والتونسي عبد القادر حمودة مدربي اللياقة من أجل متابعة تجهيزات كل لاعب على حدة ومعرفة قياساتهم اللياقية والفنية.

الاتحاد كان قد استأنف تدريباته الجماعية يوم أمس بعد انتهاء راحة الـ3 أيام التي منحها المدرب البرتغالي للاعبين عقب الفوز الأخير على الوحدة.

الاتحاد يحصل على النسبة الأكبر من تذاكر نصف النهائي

أكد الإعلامي علاء سعيد أن حصة الاتحاد من تذاكر مباراة نصف نهائي كأس الملك على استاد الجوهرة ستكون 70% فيما سيُمنح الهلال 30% من التذاكر.

وأشار إلى أن التذاكر ستوزع بالمناصفة بين الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية فقط.

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