أخبار الاتحاد اليوم | إنصاف رومارينيو بالسوبر .. وحقيقة عرض فالنسيا لسانتو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 9 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 فبراير 2023.

الرحيل أم البقاء؟ الاتحاد يحسم مصير كورنادو بشكل نهائي

حسمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مصير النجم البرازيلي إيجور كورونادو، والذي دخل الفترة الحرة في عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. "اقرأ التفاصيل"

إنصاف رومارينيو في نهائي السوبر السعودي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، على أن قرار حكم المباراة بإلغاء هدف النجم البرازيلي رومارينيو أمام الفيحاء بنهائي كأس السوبر السعودي كان غير صحيح.

وأكدت اللجنة على أنه كان يجب على الحكم احتساب الهدف، خاصة بعد عودته إلى تقنية حكم الفيديو "VAR".

حقيقة عرض فالنسيا للتعاقد مع نونو سانتو

كشف الصحفي الإسباني بيدرو موراتا، عن حقيقة تلقي البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، لعرض من نادي فالنسيا الإسباني.

وأكد بيدرو على أنه اتصل بسانتو وأخبره أنه لم يتلق أي اتصالًا من النادي الإسباني من أجل تولي مسؤولية تدريبه خلال الفترة القادمة.