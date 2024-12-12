أخبار الاتحاد اليوم | إشادة عالمية بطلال حاجي .. وموسى ديابي يسابق الوقت للعودة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.

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شغف لا ينقطع .. لوران بلان واحتفالات خاصة بأهداف الاتحاد ضد النصر

نشر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو لردود فعل المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني للاتحاد، خلال مباراة النصر بالكلاسيكو الأخير.

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وظهر بلان وهو يحتفل بشغف كبير بعد كل هدف سجله فريقه، باللقاء الذي حسمه النمور بهدفين مقابل هدف واحد.

إشادة عالمية بطلال حاجي وترقب لظهوره في مونديال 2034

وضعت صحيفة "ذا أثليتك" النجم الشاب طلال حاجي مهاجم الاتحاد، ضمن قائمة ضمت أكثر من 10 لاعبين شباب ينتظر ظهورهم في بطولة كأس العالم 2034 التي ستقام بالسعودية.

ووصفت الصحيفة حاجي بأنه ذو وجه طفولي وجسم رياضي متناسق، حيث سيظهر رفقة لامين يامال ومواهب عالمية أخرى بالمونديال.

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موسى ديابي يواصل التأهيل للعودة

يواصل النجم الفرنسي موسى ديابي سعيه للعودة سريعًا إلى الملاعب، وذلك بمواصلة عمليات التأهيل البدني بمقر نادي الاتحاد.

ويرغب ديابي اللحاق بمواجهة الاتحاد ضد الهلال، في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها يوم 7 يناير المقبل.

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شارك في مباراة واحدة .. نايف هزازي يستعد للتتويج ببطولة مع الوادي

أصبح نايف هزازي، نجم النصر والاتحاد الأسبق، على موعد مع التتويج ببطولة مع فريقه الوادي، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة السعودي، على الرغم من مشاركته في مباراة واحدة فقط، منذ انضمامه إلى الفريق. "اقرأ التفاصيل"